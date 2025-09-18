افزایش ۱۰ درجه ای دمای هوا در خراسان رضوی

زهرا مبشری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین دمای هوا در مناطق مختلف خراسان رضوی و برای ۲ روز آینده بیش از ۱۰ درجه افزایش می‌یابد. بیشینه دمای امروز مشهد ۲۶ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است که برای فردا (جمعه) به ۳۱ درجه و در روز شنبه به ۳۷ درجه سلسیوس می‌رسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، طی فردا (جمعه) و شنبه هفته آینده دمای هوا به طور موقت و محسوس افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همچنین از روز شنبه تا دوشنبه بر سرعت و شدت وزش باد در سطح استان افزوده خواهد شد و طی این مدت وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در سطح استان و مشهد پیش‌بینی می‌شود.

مبشری نسب بیان کرد: ضمن این که طی روزهای یک‌شنبه و دوشنبه شاهد رشد و افزایش ابر در نیمه شمالی استان و رگبار و رعدوبرق بویژه در ارتفاعات این نیمه از استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی شهرستان مشهد را طی فردا جمعه صاف و از بعدازظهر همراه با افزایش باد پیش بینی کرد.