هشدار مدیریت بحران کرمانشاه نسبت به وزش باد شدید و نفوذ گردوغبار

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از عصر جمعه ۲۸ شهریور تا ظهر شنبه ۲۹ شهریور، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان رخ خواهد داد. وی افزود: شهرستان‌های سنقر، کنگاور، هرسین، صحنه، کرمانشاه، پاوه، روانسر و جوانرود بیشترین تأثیر را از این پدیده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه پیامدهای وزش باد می‌تواند گسترده باشد، ادامه داد: شکستن درختان، آسیب دیدن سازه‌های موقت و گلخانه‌ها و همچنین اختلال در ترددهای جاده‌ای از جمله اثرات احتمالی این شرایط جوی است که نیازمند توجه جدی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه همچنین به موضوع نفوذ گردوغبار اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی یادشده، نیمه غربی و مرزی استان شامل شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، ثلاث باباجانی و دالاهو تحت تأثیر گردوغبار قرار خواهند گرفت.

به گفته حیدری، وقوع این پدیده موجب کاهش میدان دید، افت محسوس کیفیت هوا و افزایش مشکلات تنفسی خواهد شد که به‌ویژه برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی خطرناک‌تر است.

وی با هشدار به شهروندان خاطرنشان کرد: در زمان اوج آلودگی ضروری است مردم از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند، در صورت نیاز به خروج از منزل از ماسک مناسب استفاده کرده و همچنین نسبت به بستن درها و پنجره‌ها اقدام نمایند تا از ورود گردوغبار به محیط زندگی جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید در آماده‌باش کامل باشند و ضمن اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی را در دستور کار قرار دهند.