به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه بازی بلوط (کلمات) در راستای افزایش هوش، سطح معلومات و تقویت حافظه و برای همه گروه سنین منتشر شد.
بلوط یک بازی معمایی کلمهای که از مراحل متنوعی تشکیل شده است. کاربر در این بازی باید کلمات معنیدار را در مراحل مختلف پیدا کند. هر مرحله عنوان خاصی دارد که نحوه حل معمای آن را مشخص میکند.
برای مثال کاربر در مراحل همجوار باید سعی کند تا از میان حروف پایین صفحه و از روی تصویری که مشاهده میکند، کلماتی که معنای آن در تصویر وجود دارد را پیدا کند.
همچنین در ابتدا کاربر باید در حالت پرسشنامه، به سوالی که پرسیده میشود، پاسخ دهد، سپس به تعداد قلبهایی که نمایش داده میشود کلمات با معنی پیدا کند. کاربر در صورت تمایل میتواند از دکمههای راهنمایی پایین صفحه و پرسیدن از دوستان برای حل معماها استفاده کند.
بازی بلوط یک سرگرمی مناسب برای نوجوانان و حتی بزرگترها است که فواید زیادی از جمله تقویت حافظه، حل مسئله و افزایش دایره لغات اشاره کرد. بعد از پایان هر فصل تعدادی قلب به عنوان جایزه دریافت میشود.
گرافیک جذاب، گیم پلی روان، مراحل متعدد پر چالش از ویژگیهای این بازی به شمار میرود.
علاوه بر این، بازی بلوط با بهرهگیری از یک سیستم هوشمند، سطح دشواری مراحل را به طور خودکار با توجه به عملکرد کاربر تنظیم میکند. این ویژگی باعث میشود بازی برای تازهواردان بیش از حد سخت نباشد و در عین حال برای بازیکنان حرفهای چالشبرانگیز و جذاب باقی بماند. همچنین امکان رقابت با دوستان و مقایسه امتیازها در جدول ردهبندی، هیجان و انگیزه بیشتری برای تکمیل مراحل ایجاد میکند.
این بازی که با تلاش تیمسازی داخلی تولید و منتشر شده، نه تنها یک سرگرمی سالم و آموزنده محسوب میشود، بلکه گامی مثبت در راستای ترویج بازیهای فکری و فرهنگی در بین عموم مردم است. بازی بلوط هماکنون به صورت رایگان و با قابلیت نصب روی دستگاههای اندرویدی و آیاواس در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
