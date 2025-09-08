به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، ششمین روز از جشنواره هجدهم موسیقی جوان در حالی روز گذشته در تالار رودکی برگزار شد که اجراهای این جشنواره از سه پلتفرم آپارات، یوتیوب و اینستاگرام به‌صورت زنده پخش شدند.

اجراهای روز گذشته جشنواره در بخش موسیقی نواحی به موسیقی شمال خراسان و لرستان اختصاص داشت که هر کدام از رده‌های سنی سازهای مختلف این منطقه با لباس‌های محلی خود رنگ و بویی به صحنه تالار رودکی داده بودند و با اجرای رپرتوار خود، موسیقی منطقه‌شان را به پایتخت نشینان معرفی کردند.

در حاشیه داوری‌های روز گذشته، رجبعلی اسلامی داور جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش شمال خراسان و نوازنده و مدرس دوتار، با اشاره به اهمیت این جشنواره در روند موسیقی کشور گفت: جشنواره موسیقی جوان به‌عنوان جشنواره‌ تخصصی، تأثیرگذارتر و مهم‌تر از دیگر جشنواره‌های موسیقی و حتی جشنواره موسیقی فجر است. در حالی که در جشنواره فجر پیشکسوتان شرکت می‌کنند و تجربه بالایی دارند، جشنواره موسیقی جوان فرصتی برای حضور جوانان پرانرژی و با انگیزه است تا به یادگیری و تجربه‌اندوزی بپردازند.

به گفته وی، این جشنواره بسیار فنی و حرفه‌ای‌تر از سایر جشنواره‌ها عمل می‌کند و تنها مشکل گذشته این رویداد در سال‌های گذشته، تک‌مرحله‌ای بودن آن بود که باعث شد برخی هنرمندان نتوانند در آن زمان شرکت کنند که خوشبختانه این مسئله امسال در بسیاری از بخش‌ها برطرف شد.

اسلامی درباره نقش جشنواره در استعدادیابی و تقویت جریان موسیقی افزود: جوانان همواره به‌دنبال یادگیری تکنیک و مطالب جدید هستند و در این جشنواره نیز شرکت‌کنندگان استان‌ها از یکدیگر تأثیر می‌گیرند و می‌آموزند که این امر موجب افزایش اثرگذاری جشنواره شده است.

وی درباره سطح کیفی آثار اظهار کرد: هرچند تلاش‌های بسیاری برای ارتقای کیفیت آثار انجام شده و هدف اساتید نیز کمک به بهبود سطح کار هنرجویان بوده است، اما متأسفانه کیفیت آثار به مرور زمان بهتر نشده است.

اسلامی، کرونا و تک‌مرحله‌ای شدن جشنواره را از دلایل این کاهش کیفیت برشمرد و گفت: بسیاری از شرکت‌کنندگان به‌ویژه روستاییان با مشکلاتی چون نبود امکانات، هزینه‌های رفت‌وآمد به شهر یا دسترسی به اینترنت و کافی‌نت مواجه‌اند. از این رو جشنواره موسیقی جوان و وزارت فرهنگ و ارشاد باید با حمایت‌های جدی، شرایطی فراهم کنند تا هنرمندان از سراسر کشور شناسایی و جذب شوند و برای این منظور باید فرد یا دبیرخانه‌ای مسئولیت کمک به آنها را برعهده گیرد.

این داور جشنواره با اشاره به کاهش انگیزه در میان هنرمندان گفت: در سال‌های گذشته علاقه‌مندی و انگیزه هنرمندان بسیار بیشتر بود، اما امروز بسیاری از هنرمندان بی‌تفاوت شده‌اند که بخشی از آن به مسائل مختلف از جمله نقش اساتید برمی‌گردد.

وی در ادامه درباره گرایش به سازهای شمال خراسان توضیح داد: مشاهده می‌کنم که در تهران و دیگر شهرها گرایش به این سازها افزایش یافته و بسیاری از جوانان، خانواده‌ها و حتی بانوان به سازهای این منطقه علاقه‌مند شده‌اند. با این حال، مشکلاتی نظیر تهیه ساز همچنان وجود دارد، وگرنه میزان علاقه‌مندی نسبت به گذشته به‌مراتب بیشتر شده است.

اسلامی در پایان تأکید کرد: امیدوارم با همکاری انجمن موسیقی و همراهی جمعی، بتوانیم به جریان موسیقی کشور کمک کنیم تا اصالت آن حفظ شود، چراکه موسیقی نواحی بسیار مهم و تأثیرگذار است.

ابوالفضل صادقی نژاد مشاور وزیر، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت هنری، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، حمیدرضا عاطفی معاون خانه موسیقی، آرش امینی رهبر ارکستر و دبیر چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر مهمانان جشنواره در روز گذشته بودند.

امروز نیز در هفتمین روز از جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان، جوانان و نوجوانان در بخش موسیقی گلستان و همچنین ساز کمانچه روی صحنه می‌روند و در حضور هیئت داوران این بخش متشکل از محمدرضا برزگر، سید رضی میر کتولی، یوسف دیبایی، ابراهیم جرجانی، داود گنجه ای، محمد مقدسی، هادی منتظری، داوود گنجه‌ای و رضا پرویززاده به اجرا خواهند پرداخت.