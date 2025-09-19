  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

۶ کشته در اثر انفجار بمب در جنوب غربی پاکستان

در اثر یک انفجار در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان، حداقل ۶ نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در اثر یک انفجار در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان، حداقل ۶ نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

این انفجار در یک ایستگاه تاکسی در منطقه چمن در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان رخ داد. طبق گزارش امداد ۱۱۲۲، قربانیان به بیمارستان مرکزی منطقه منتقل شدند.

غفور الرحمان، مسئول مراکز فوریت‌های پزشکی دولتی ۱۱۲۲ در چمن، گفت: حال مجروحان وخیم است.

نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کردند و تحقیقات بیشتر در حال انجام است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

