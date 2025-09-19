  1. جامعه
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

۵ کشته و ۷ زخمی در اثر آتش‌سوزی یک ایستگاه پلیس کلمبیا

فرماندار کوندینامارکا روز جمعه اعلام کرد: در آتش‌سوزی در یک ایستگاه پلیس در شهر فونزا کلمبیا، در بخش مرکزی کوندینامارکا، حداقل ۵ نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، خورخه امیلیو ری، فرماندار کوندینامارکا، روز جمعه اعلام کرد که در آتش‌سوزی در یک ایستگاه پلیس در شهر فونزا کلمبیا، در بخش مرکزی کوندینامارکا، حداقل پنج نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

فرماندار در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ظاهراً افراد بازداشت‌شده تشک‌ها را آتش زده و آتش‌سوزی به راه انداخته‌اند و افزود که مجروحان در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های محلی بستری هستند.

فرماندار گفت که از پلیس محلی و دفتر دادستان کل کلمبیا درخواست کرده است که تحقیقی را برای تعیین علل این رویداد غم‌انگیز آغاز کنند.

اقوام قربانیان شکایت کردند که مقامات به موقع برای زنده بیرون آوردن بازداشت‌شدگان اقدام نکردند و آتش‌نشانان دیر رسیدند.

در پاسخ به این ادعاها، فرماندار کوندینامارکا گفت که مقامات مربوطه در مورد آنچه اتفاق افتاده تحقیق خواهند کرد.

