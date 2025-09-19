جنگ تحمیلی نقطه عطف معرفی اسلام به جهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه چناران با اشاره به شش صفت رذیله‌ای که پیامبر اسلام (ص) از آن به خدا پناه می‌برد، اظهار کرد: نخستین این صفات، شک، تردید و دودلی است که نه از جهل بلکه از غفلت نشأت می‌گیرد.

امام جمعه چناران شرک به خدا را از دیگر صفات نکوهیده دانست و بیان کرد: شرک به دو گونه جلی و خفی تقسیم می‌شود و انسان مؤمن باید هر آنچه دارد را از خدا بداند و توحید را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.

وی در ادامه حمیت و تعصبات جاهلانه را زمینه‌ساز سقوط انسان در تاریکی عنوان و اذعان کرد: تنها مسیری که انسان را از این ورطه نجات می‌دهد، مسیر الهی و حرکت در حزب‌الله است.

بختیاری با اشاره به خطرات خشم و عصبانیت بیجا، خاطرنشان کرد: عصبانیت‌های بی‌مورد می‌تواند کنترل انسان را از او بگیرد و او را به مرز نابودی برساند.

امام جمعه چناران در بخش دیگری از سخنانش به تحلیل راهبردی از جنگ تحمیلی هشت ساله پرداخت و گفت: این جنگ، نقطه مهمی در بیداری اسلامی و علاقه مردم جهان به اسلام بود چرا که اسلام در سایه مقاومت و فداکاری رزمندگان به درستی معرفی شد و مجاهدان راه حق به حقیقت اسلام پی بردند.

وی با اشاره به فرمایشات امام راحل (ره) بیان کرد: ریشه‌های انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس مستحکم و دشمنان اسلام با ذلت و شکست مواجه شدند.

بختیاری در ادامه به جنگ ۱۲ روزه نیز اشاره کرد و افزود: این جنگ دو دستاورد بزرگ داشت، تثبیت نقش جمهوری اسلامی ایران در نظم امنیتی جدید منطقه و انباشت سرمایه اجتماعی و مشروعیت نرم برای جبهه مقاومت.

امام جمعه چناران رمز پیروزی ملت ایران را ایمان به خدا، اتحاد و پیروی از ولایت فقیه دانست و تصریح کرد: اگر این اصول حفظ شود، ملت ایران همواره در مسیر پیروزی خواهد بود.

وی با توجه به شروع سال تحصیلی جدید، توصیه‌هایی به دانش‌آموزان، والدین، مدیران و معلمان داشت.

بختیاری کشف استعدادهای درونی دانش‌آموزان را عاملی مهم در تقویت انگیزه فردی و اجتماعی آنها دانست و افزود: تربیت دینی فرزندان، نباید در سایه دغدغه‌های علمی کمرنگ شود.

امام جمعه چناران از والدین خواست در تعامل سازنده با مدیران و معلمان، فرزندان خود را در مسیر دینداری و اخلاق مداری یاری دهند.

وی بر اهمیت اقامه نماز جماعت در مدارس تأکید و خاطرنشان کرد: مدارس باید علاوه بر آموزش علمی، به تقویت روحیه دینی و معنوی دانش‌آموزان نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

بختیاری آمریکا را پشتوانه اصلی جنایات رژیم صهیونیستی دانست و افزود: ملت ایران با هوشمندی، امید و بصیرت، حتی در اوج سختی‌ها به سمت آینده‌ای روشن و در مسیر خدا حرکت خواهد کرد.