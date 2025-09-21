  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

اجرای ۸۵۰ برنامه در قوچان به مناسبت هفته دفاع مقدس

قوچان- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان از برنامه‌ریزی برای اجرای ۸۵۰ برنامه در قالب‌های فرهنگی، اجتماعی، خدمت‌رسانی و امنیتی در این شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نظری در نشست خبری که صبح یکشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن جلسات ناحیه مقاومت بسیج قوچان برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس هم به عنوان یکی از شعائر الهی شناخته می‌شود زیرا اتفاقاتی در طول هشت سال جنگ تحمیلی رخ داده که ماحصل همه بزرگداشت‌ها و تعظیم شعائر است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان با بیان اینکه تجلی فرهنگ از خودگذشتگی عاشورا و تاسوعا در جانفشانی‌های رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس متجلی شد، تأکید کرد: شهدا و رزمندگانی که در مکتب سیدالشهدا (ع) پرورش یافتند، برای حراست از میهن، جان و مال خود را فدا کردند و فرهنگ عاشورایی را در عرصه دفاع مقدس به منصه ظهور رساندند.

وی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد برای برنامه‌ریزی گرامیداشت این هفته، خاطرنشان کرد: ۵۰ برنامه محوری و شهرستانی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، خدمت‌رسانی و… برنامه‌ریزی شده است و علاوه بر این، ۸۰۰ برنامه جزئی و فرعی نیز طراحی شده که بخش عمده‌ای از آنها توسط بسیجیان در پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت اجرایی می‌شود.

نظری با بیان اینکه همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز این ایام، گشت‌های رضویون، تورهای ایست و بازرسی، گشت‌های امنیتی و همچنین رژه موتوری در سطح شهرستان انجام می‌شود، گفت: برپایی محفل ادبی «روایت حماسه» در ۳۱ شهریورماه و نمایشگاه «سروقامتان» نیز از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار دارد.

دبیر ستاد برگزاری هفته دفاع مقدس در قوچان یادآور شد: افتتاح نمایشگاه عملکردی برترین‌های بسیج شهرستان با عنوان «اسوه»، اکران سراسری فیلم‌های دفاع مقدس، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، پیاده‌روی عمومی خانوادگی، اردوهای جهادی بسیج سازندگی و نواختن زنگ ایثار و مقاومت را از دیگر برنامه‌های اصلی محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس یادواره شهدای هنرمند و رونمایی از کتاب در تالار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و برگزاری یادواره فرماندهان شهید دفاع مقدس با محوریت شهید یوسف کلاهدوز و شهید سید حسن نصرالله در مسجد شریف سجادیه نیز برنامه ریزی شده است.

