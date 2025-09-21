به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسینعلی یوسفعلی‌زاده صبح یکشنبه در نشست خبری گرامیداشت چهل‌وپنجمین سالگرد دفاع مقدس، که در محل اداره کل حفظ آثار استان برگزار شد، با اشاره به تفاوت‌های امسال نسبت به دوره‌های پیشین، اظهار کرد: امسال دو ویژگی محتوایی برجسته داریم که مسیر اجرای برنامه‌ها را متمایز کرده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی نخستین محور تفاوت را مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر دانست و افزود: این رویداد باعث شد چهره واقعی دشمن برای مردم به‌ویژه جوانان بیش از پیش آشکار شود. در گذشته، نیازمند صرف ساعت‌ها زمان برای تبیین دشمنی‌ها و جنایات دشمن بودیم، اما اکنون مردم خود شاهد جنایات، دروغ‌پردازی و خشونت‌های آشکار دشمن هستند. این امر، شناخت عمیق‌تری از دشمن را در سطح جامعه پدید آورده است.

وی این شفافیت در دشمن‌شناسی را مبنایی برای جهاد تبیین، فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و رسانه‌ای دانست و افزود: انسجام ملی ایجاد شده باید به متن برنامه‌های هفته دفاع مقدس نفوذ کند و گفتمان مقاومت به‌صورت نظام‌مند در سطح جامعه گسترش یابد.

یوسفعلی زاده دومین ویژگی متمایز امسال را برگزاری کنگره بزرگداشت ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: این رویداد فرهنگی-تاریخی طی سه سال گذشته از سطوح محلی در روستاها و مساجد آغاز شده و اکنون به مراحل پایانی خود رسیده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: برنامه‌های هنری و میدانی کنگره از روز دوم هفته دفاع مقدس به مدت ده روز در مجموعه فرهنگی آیه‌ها برگزار می‌شود و روزانه ظرفیت پذیرش حداقل هفت هزار بازدیدکننده را خواهد داشت.

وی با اشاره به هماهنگی کامل ستادهای گرامیداشت در سطح استان، بیان کرد: ۳۴ شهرستان دارای ستاد مستقل هستند و بیش از ۱۳۰ دستگاه اجرایی، سازمانی و یگان نظامی نیز در اجرای برنامه‌ها مشارکت دارند. برنامه‌ها بر اساس الگوهای اعلامی، در هر شهرستان و دستگاه بومی‌سازی شده و متناسب با شرایط اجرایی خواهد شد.

یوسفعلی زاده در ادامه افزود: تا کنون بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه با ۱۴۰۰ فعالیت در سامانه ملی دفاع مقدس به آدرس defa-dak.ir ثبت شده است و استان خراسان رضوی برای چندمین سال متوالی رتبه نخست کشوری را در ثبت و اجرای برنامه‌ها کسب کرده است. همچنین بیش از ۴۵۰ کاربر فعال از دستگاه‌های مختلف به‌صورت مستمر اطلاعات و عملکردهای خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: سی و یکم شهریور ماه، به نام روز پیشکسوتان دفاع مقدس، مقاومت، طلایه داران سربلندی و وحدت ملی، اول مهرماه به نام جوانان، علم و دانش پژوهی، اقتدار ملی، دوم مهرماه به نام زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه نام گذاری شده است.

وی ابراز کرد: سوم و چهارم مهرماه به نام شهیدان، جانبازان، آزادگان و فخرآفرینان و دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت نام گذاری شده است.

یوسفعلی زاده افزود: محور فعالیت‌های این دو روز ایثار و تجلیل از خانواده معزز شهدا و دیدار از جانبازان و ایثارگران است. همچنین پرداختن به حماسه تاریخی پشتیبانی و حمایت مردم و اصناف از جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: پنجم مهرماه نیز به نام نیروهای مسلح، بسیجیان‌، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان نام گذاری و تبیین نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس و تبیین نقش نیروهای مسلح، بسیجیان، روحانیت و جهادگران از جمله محور این برنامه هاست.

وی اظهار کرد: دو روز پایانی نیز به نام ولایتمداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی و فرماندهان، عزت مداران و حماسه آفرینان نام گذاری شده است.

یوسفعلی‌زاده در پایان با دعوت از اصحاب رسانه جهت عضویت در سامانه ملی دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: خبرنگاران می‌توانند با عضویت در این سامانه، برنامه‌ها و گزارش‌های خود را ثبت و به‌عنوان بخشی از جهاد تبیین، در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت نقش‌آفرینی کنند.