کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان؛ فرصتی برای همگرایی استان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح چهارشنبه در بازدید از شهرک سینمایی محل برگزاری نمایش رزم میدانی کنگره بزرگداشت ۱۸ هزار شهید استان، با بیان اینکه این رویداد فرصتی کم‌نظیر در تاریخ استان است، اظهار کرد: خراسان رضوی در دوران دفاع مقدس سهم بسیار بسزایی داشت؛ با وجود اینکه دورترین منطقه از جبهه‌های جنگ بودیم، از نظر حضور رزمندگان، لشکرها و یگان‌های خراسان رضوی و همچنین در تعداد شهدا، در ردیف اول کشور قرار داشتیم. این حقیقت نشان می‌دهد که خراسان دین و سهم خود را به‌خوبی ادا کرده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: از دیرباز پیوند بین تمدن، تاریخ و شهدا در خراسان رضوی وجود داشته و این پیوند در عصر حاضر نیز ادامه دارد. با تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر استفاده از همه این ظرفیت‌ها، باید گفت که پیوند اسلام و ایران پیوندی ناگسستنی است و در خراسان رضوی و مشهد این ارتباط مستحکم‌تر از هر زمان دیگری دیده می‌شود. در مقاطعی از تاریخ، خراسان کانون تمام اتفاقات جهان اسلام بوده و امروز برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید، بهانه‌ای است تا همه ابعاد و ظرفیت‌های این جایگاه تاریخی را به نمایش بگذاریم.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی روز، خاطرنشان کرد: امروز، با وجود همه فشارها، مردم در کنار ما هستند. هنر ما این است که بتوانیم مردم را بیش از پیش پای کار بیاوریم و این فضاها را به آنان نشان دهیم. باید فضای استان و حتی کشور را هم‌راستا کنیم. بخشی از برنامه‌ها از پیش تعیین شده، اما بخشی دیگر به اقدامات ما بازمی‌گردد. حتی اگر ضرورت داشته باشد، یک جلسه شورای اداری ویژه کنگره ۱۸ هزار شهید برگزار خواهیم کرد.

مظفری با اشاره به نقش مهم شهرداری مشهد و ظرفیت‌های محلات در اطلاع‌رسانی این رویداد تصریح کرد: شهرداری مشهد در این حوزه همکاری خوبی داشته است. محلات شهری مهم‌ترین ظرفیت برای اطلاع‌رسانی هستند و هماهنگی با پایگاه‌های بسیج و شورای محلات، برای حضور پرشور مردم در این مراسم، ضروری است. از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای استفاده شده تا سطح کیفی کنگره ارتقا یابد و اتفاقی تازه رقم بخورد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شهدا سرمایه اجتماعی کل استان هستند، ادامه داد: یکپارچگی خراسان و وحدت مردمش امری ماندگار است. موضوع شهدا از معدود موضوعاتی است که هیچ اختلافی بر سر آن وجود ندارد. همه خراسانی‌ها با هر تفکر و سلیقه‌ای باید در کنار هم قرار گیرند تا یاد و راه شهدا زنده بماند.

رزم آئینی و میدانی کنگره ١٨ هزار شهید

در ادامه همچنین سردار سیدهاشم غیاثی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) در بخشی از این بازدید از برنامه‌ریزی گسترده و محتوای متنوع این رویداد خبر داد و اظهار کرد: رزم آئینی و میدانی کنگره ١٨ هزار شهید استان در این مکان برگزار می‌شود. در این برنامه، مخاطب‌محوری را در دستور کار قرار داده‌ایم و در بخش محتوایی نیز فرهنگ رضوی محوریت دارد. همچنین در راستای رویکرد ملی به موضوع شاهنامه پرداخته شده است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) درباره زمان‌بندی این رویداد افزود: ۱۰ شب؛ اجرای نمایش میدانی پیش‌بینی شده است و امکان تمدید چند روزه آن نیز وجود دارد.

وی به تولیدات فرهنگی همزمان با این برنامه اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴۰ عنوان کتاب تولید و منتشر شده که ۳۰ عنوان آن در یک ماه اخیر منتشر شده است. همچنین پس از اجرای پروژه اطلس نبردها و شناسنامه یگان‌ها، اکنون ۴۰ پروژه تحلیلی و تبیینی در دست اقدام داریم. افزون بر این، ۶ سری نوشت‌افزار ایرانی اسلامی ویژه نوجوانان تولید کرده‌ایم.

غیاثی از تدارک گسترده برای اطلاع‌رسانی عمومی گفت: بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دعوت‌نامه تهیه شده که به در منازل مردم ارسال می‌شود، علاوه بر آن از سایر شیوه‌های اطلاع‌رسانی نیز استفاده خواهد شد. اقدامات متعدد دیگری نیز در این زمینه انجام شده است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: با توجه به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی که پیش آمد، تمرکز ما بر برخی موضوعات تغییر کرد، اما فعالان حوزه فرهنگی همچنان کار خود را دنبال کردند. امیدواریم زیرساخت‌های شهرک سینمایی در زمان مقرر تکمیل شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف گفت: از تمامی مسئولانی که در این مسیر یاری و حمایت کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.