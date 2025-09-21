به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی صبح یکشنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برنامه‌های اجرایی ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس که با حضور مدیران ادارات شهرستان و دبیران و اعضای کمیته‌های اجرایی ستاد در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: مدیران اجرایی، کمر همت ببندند و گنجینه ارزشمند هشت‌ساله دفاع‌مقدس و جنگ ۱۲ روزه را به‌عنوان نماد "ایثار و مقاومت" ملت ایران به نسل جوان تبیین و منتقل کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تربت‌جام بر همبستگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در هم‌افزایی و تعامل با اعضای ستاد گرامی‌داشت هفته دفاع‌مقدس در اجرای دقیق برنامه‌ها به‌صورت کمی و کیفی در این هفته تأکید کرد.

وی با یادآوری دوران دفاع‌مقدس و مقاومت در برابر دشمنان، مدیران را به تأسی از آن روحیه ایثارگرانه دعوت کرد و بیان کرد: ما دوران جنگ هشت‌ساله و ۱۲ روزه را با رهبری حکیمانه امامین انقلاب، اتحاد مسئولان، ملت و قوای مسلح، پشت سر گذاشتیم و از جنگ اقتصادی نیز سرافراز بیرون خواهیم آمد.

اسدی تأکیدکرد: در این مسیر، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید کمربند خدمت را محکم‌تر ببندند و با روحیه جهادی در خدمت مردم باشند و ارزش‌های ناب دفاع‌مقدس و این گنجینه ارزشمند را به نسل جوان منتقل کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تربت‌جام بر لزوم مستندسازی اقدامات و فعالیت‌های مدیران تأکید کرد و افزود: رسالت ما در حال حاضر بسیار سنگین است و باید دستاوردهای دفاع مقدس را به شکلی باشکوه به نسل سوم و چهارم منتقل و تبیین کنیم.