بختیاری: اقتدار نیروی انتظامی ریشه در حمایت مردمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه های نماز جمعه شهرستان چناران با بیان اینکه مؤمن واقعی همواره به آینده و عاقبت خویش می‌اندیشد، اظهار کرد: انسان مؤمن، برای عاقبت‌ به‌ خیری به خدا پناه می‌برد لذا باید نگاهش به آینده‌ای روشن امیدوار باشد.

امام جمعه چناران با اشاره به فرمایشات پیامبر گرامی اسلام (ص) چهار عامل را سبب شقاوت و بدبختی انسان دانست و گفت: فراموشی گناه، تجمل‌ گرایی، نگاه به بالادستی‌ در امور مادی و نگاه به پایین‌ دستی در مسائل معنوی از مهمترین عوامل شقاوت و بدبختی انسانها است.

وی افزود: توسل به اهل بیت (ع) و حضرت معصومه (س) که در زیارتنامه نیز مورد تأکید قرار گرفته، می‌تواند مسیر سعادت انسان را هموار کند و زمینه بهره‌مندی از شفاعت و بهشت را فراهم آورد.

بختیاری با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، تصریح کرد: حجاب، عزت‌ آفرین است بنابراین مادران شهدا با حفظ حجاب خود به مقام رفیع شهادت فرزندانشان افتخار می‌کنند.

امام جمعه چناران عنوان کرد: دختران امروز باید بدانند که راه عزت، اسلام، قرآن، اهل بیت (ع) و توسل به بزرگان دین و حضرت معصومه (س) است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحریمها از مردم خواست هوشیار باشند و از مسئولان خواست بازار را کنترل کنند.

بختیاری تأکید کرد: در صورت وجود احتکار یا گرانیهای غیرموجه، باید با قاطعیت با متخلفان برخورد شود تا معیشت مردم دچار آسیب نشود.

امام جمعه چناران از قوه قضائیه نیز خواست با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت کشور به طور جدی و عبرت‌آموز برخورد شود و از نهادهای امنیتی خواست تا با افرادی که به‌ صورت هدفمند به ترویج بی‌حجابی مطلق می‌پردازند، با اشد مجازات برخورد کنند.

وی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از زحمات کارکنان این نهاد قدردانی کرد و گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری، نیروی انتظامی باید مقتدر، قانون‌مدار، مردمی و هوشیار باشد و ویژگیهایی مانند سرعت عمل، روحیه مردمداری و تحمل در مأموریتها را رمز موفقیت مجموعه انتظامی دانست.

بختیاری خاطرنشان کرد: نفوذ و فتنه دو حربه مهم دشمنان است که باید با بصیرت در برابر آن‌ ایستادگی کرد.

امام جمعه چناران اظهار کرد: اقتدار نیروی انتظامی از دل اقتدار مردمی بر می آید همانگونه که مردم پشتیبان پلیس هستند، پلیس نیز تکیه‌گاه و نقطه امن مردم است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: در برابر قانون‌شکنان باید با قاطعیت برخورد شود، اما در همکاری با مردم عادی، اخلاق‌مداری، انصاف و مدارا باید سرلوحه کار قرار گیرد.