امام جمعه کاشان: کاروان صمود معیار سنجش وجدان بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سعید حسینی در خطبه‌های نماز جمعه کاشان اظهار کرد: کاروان صمود یک حرکت قدرتمند، نماد همبستگی انسانی و نافرمانی در برابر ظلم است که به جهانیان نشان می‌دهد غزه تنها یک نقطه روی نقشه نیست.

وی با بیان اینکه کاروان زمینی و دریایی صمود (استقامت و ایستادگی) با بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور و حامل کمک‌های بشردوستانه شامل غذا، دارو و اقلام ضروری به سمت غزه در حرکت است، افزود: همراهی صدها فعال اجتماعی، مدنی و چهره‌های شناخته‌شده بین‌المللی در این کاروان نشان می‌دهد که افکار عمومی جهان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بیدار شده است.

نماینده ولی فقیه در کاشان تصریح کرد: فارغ از آنکه کشتی‌ها بتوانند به مقصد برسند یا نه، نفس این حرکت خود یک پیروزی بزرگ و تاریخی برای آزادی‌خواهان جهان به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: دفاع مقدس ایران نماد ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار بود و در شرایطی که کشور هیچ امکانات دفاعی در اختیار نداشت، خداوند متعال ملت ایران را یاری کرد تا در برابر بزرگ‌ترین ارتش‌های منطقه پیروز شود.

وی علت پیروزی در هشت سال دفاع مقدس را ایمان، حمایت مردم و ولایت فقیه دانست و افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز ملت ایران با وجود سختی‌ها و ضربات، با نصرت الهی و ایثارگری رزمندگان به پیروزی رسید.