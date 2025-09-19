غلامرضا فرخی به مدال طلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان زاگرب کرواسی، غلامرضا فرخی کشتی‌گیر وزن ۷۲ کیلوگرم کشورمان در مرحله فینال به مصاف گلا بولکوادزه از گرجستان رفت که این مبارزه به سود ملی پوش کشورمان به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی ایران به مدال طلا رسید.

غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ از سد کارلو کودریچ از کرواسی گذشت.

پیش از این پیام احمدی کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان به مدال نقره رسید. علیرضا عبدولی هم کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم ایران در مرحله رده‌بندی مقابل حریفش ترکیه‌ای خود مغلوب و دستش از مدال کوتاه ماند.