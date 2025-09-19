مدیرکل تبلیغات فارس طلای «فرخی» را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان با صدور پیامی، کسب مدال طلای جهانی وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی، کشتی‌گیر فرنگی کار شیرازی، به جامعه ورزش استان، خانواده بزرگ ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و مردم شریف شیراز تبریک گفت.

متن این پیام به این شرح است:

ورزش، جلوه‌ای از قدرت، اراده و آمادگی است؛ و درخشش جوانان مؤمن و پرتلاش این مرز و بوم، مصداقی از تحقق این فرمان الهی در عرصه‌های بین‌المللی است.

موفقیت ارزشمند جناب آقای غلامرضا فرخی در دیدار پایانی رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی، نمادی از همت بلند، غیرت ملی و تربیت دینی نسل جوان استان فارس است. این افتخار، حاصل سال‌ها مجاهدت، تمرین، تعهد و همراهی مربیان دلسوز و خانواده‌های مؤمن و پشتیبان ورزشکاران است.

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) در بیاناتی فرموده‌اند:

«ورزشکاران عزیز ما باید بدانند که هر حرکت موفق آنان، دل ملت را شاد می‌کند و غرور ملی را تقویت می‌نماید.»

در همین راستا، کسب مدال طلای غرورآفرین فرخی در این رقابت‌های جهانی، مایه مباهات و انگیزه‌ای الهام‌بخش برای جوانان مؤمن و انقلابی کشور است.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت به جامعه ورزش استان فارس، از تلاش‌های کادر فنی، خانواده محترم ورزشکار و تمامی همراهان این مسیر تقدیر نموده، برای این پهلوان ارزنده شیرازی، استمرار توفیقات در مسیر تعالی و افتخارآفرینی دارم.