https://mehrnews.com/x394J5 ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷ کد خبر 6594815 استانها فارس استانها فارس ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷ خوشحالی مردم شیراز پس از قهرمانی «غلامرضا فرخی» شیراز- در این ویدئو خوشحالی مردم شیراز پس از قهرمانی غلامرضا فرخی در مسابقات کشتی فرنگی جهان را مشاهده میکنید. دریافت 17 MB کد خبر 6594815 کپی شد مطالب مرتبط مدیرکل تبلیغات فارس طلای «فرخی» را تبریک گفت کشتیگیر فرنگی کار شیرازی طلایی شد غلامرضا فرخی به مدال طلا رسید فرخی به قول مادرش عمل کرد و طلایی شد تانک بختیاری به مدال طلا رسید پیروزی فرخی برابر حریفی از کرواسی در نیمه نهایی برچسبها کشتی فرنگی غلامرضا فرخی شیراز
نظر شما