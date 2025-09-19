  1. استانها
  2. فارس
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

خوشحالی مردم شیراز پس از قهرمانی «غلامرضا فرخی»

شیراز- در این ویدئو خوشحالی مردم شیراز پس از قهرمانی غلامرضا فرخی در مسابقات کشتی فرنگی جهان را مشاهده می‌کنید.

