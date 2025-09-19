برگزاری سومین تور آزاد والیبال ساحلی کشور در چابکسر

«بهرام غنوی چاکانی» شهردار چابکسر اظهار کرد: سومین دوره تور آزاد والیبال ساحلی کشور از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه جاری در چابکسر برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها با حضور ۳۹ تیم به مدت چهار روز در ساحل زیبای این شهر گردشگرپذیر برگزار و با استقبال گسترده شهروندان استان و گردشگران همراه بود.
غنوی ادامه داد: در این خصوص گفت: پس از میزبانی موفق دو دوره گذشته، امسال نیز افتخار میزبانی این تور بزرگ ورزشی به شهرداری و شورای اسلامی شهر چابکسر رسید.
وی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ارتقای سطح ورزش استان، نشاندهنده توجه ویژه به توسعه زیرساختهای فرهنگی و ورزشی در شهر است.»
غنوی ادامه داد: برگزاری مسابقات والیبال ساحلی در چابکسر به معرفی بهتر جاذبههای گردشگری این شهر کمک میکند و انگیزهای برای جوانان در زمینه ورزش و توسعه فرهنگی فراهم میآورد امیدواریم در آینده نیز بتوانیم میزبان رویدادهای مشابهی باشیم.
در پایان این رقابتها، تیم پوریا چابکسر عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیمهای بازار مرکبات چابکسر و املاک ۲۰ متری رامسر به ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
