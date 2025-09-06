به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد ورزشی در تاریخهای ۳۰ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۴ (۲۲ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) در کشور میزبان برگزار خواهد شد.
مدالها در سه رده کلاسیک طلا، نقره و برنز طراحی شدهاند و نماد رسمی بازیها در مرکز آن جای گرفته است. همچنین اطراف آن با عناصر هنری الهامگرفته از واژهی «بحرین» تزئین شده که نمادی از فرهنگ و هویت این کشور میزبان است.
در مجموع ۱,۶۷۷ مدال توزیع خواهد شد که شامل ۵۰۵ مدال طلا، ۵۰۳ نقره و ۶۶۹ برنز میباشد.
شرکتکنندگان در این دوره از بازیها در ۲۴ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت، از جمله شنا، دوومیدانی، بدمینتون، مسابقات شترسواری، ورزشهای الکترونیکی (ایاسپورت)، وزنهبرداری ساحلی، هنرهای رزمی سنتی مانند جودو، جوجیتسو، کبدی، مویتای و تکواندو و همچنین ورزشهای تیمی محبوبی مانند بسکتبال، فوتسال، والیبال و هندبال.
انتظار میرود بیش از ۵,۰۰۰ ورزشکار جوان از کشورهای مختلف آسیایی در این رویداد حضور داشته باشند، که این امر نشان از اهمیت و وسعت این جشنواره ورزشی در سطح قاره دارد. بازیهای آسیایی جوانان همچنین به عنوان مرحلهای مهم برای آمادگی و انتخاب ورزشکاران برای بازیهای المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ به شمار میرود.
با رونمایی از مدالها علاقهمندان و ورزشکاران سراسر آسیا به استقبال این رویداد مهیج میروند و شور و شوق برای حضور در بحرین بهطور ملموسی افزایش یافته است.
