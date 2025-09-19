به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده آمریکا در شورای امنیت مدعی شد: رأی دادن آمریکا در راستای مخالفت با لغو تحریم‌های ایران به معنی مخالفت ما با روند سیاسی نیست.

وی مدعی شد: دونالد ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) بارها بر آمادگی همیشگی آمریکا برای ورود به گفتگوهای مستقیم و زمان بندی شده با ایران تاکید کرده است. جامعه بین الملل نباید تلاش‌های غیرکافی ایران در خصوص پرونده هسته‌ای اش را بپذیرد.

لازم به ذکر است که نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه «تداوم لغو تحریم‌ها علیه ایران» پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه روند مکانیسم ماشه برگزار شد.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که ۹ عضو شورای امنیت به تمدید لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رای مخالف دادند. تنها چهار عضو آن را تأیید کرده و ۲ عضو نیز رأی ممتنع دادند.