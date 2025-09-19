ترامپ: قرارداد تیک تاک با چین به زودی نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت: تماس با رئیس‌جمهور چین بسیار خوب بود و درباره جنگ اوکراین، غزه و قرارداد تیک‌تاک گفتگو کردیم.

وی افزود: قرارداد تیک‌تاک به زودی نهایی می‌شود و سرمایه‌گذاران آماده اجرای آن هستند.

ترامپ گفت: این قرارداد برای ما و چینی‌ها مفید خواهد بود.

وی گفت: از رئیس‌جمهور چین سپاسگزارم که مؤدب بود و ما روابط خوبی با آن‌ها داریم.

ایران

ترامپ بار دیگر بدون اشاره به زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی که تهدیدی برای منطقه و جهان است، مدعی شد: توانستم فاجعه هسته‌ای ایران را از میان بردارم.

دست آوردسازی برای توقف جنگ‌ها

ترامپ در ادامه ادعاهای خود، با تکرار سخنان چند ماهه گذشته‌اش و به عنوان دست آوردسازی برای خود مدعی شد: ۷ جنگ را متوقف کردم و در حال پایان دادن به جنگ در غزه و بین روسیه و اوکراین هستیم.

ترامپ درباره نقض حریم هوایی استونی توسط جنگنده‌های روسی نیز گفت: از این کار خوشم نیامد و خوشایند من نیست.

عملیات طوفان الاقصی

ترامپ در باره عملیات طوفان الاقصی (۷ اکتبر ۲۰۲۳/ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) نیز مدعی شد: حمله ۷ اکتبر بدترین حمله در تاریخ بود و نمی‌توانم این واقعه را فراموش کنم.

امنیت واشنگتن

ترامپ در ادامه بار دیگر با اعلام اینکه وی در تلاش برای برقراری امنیت در پایتخت آمریکاست، ادعا کرد: واشنگتن اکنون جای امنی است و به شهرهای دیگری مانند شیکاگو می‌رویم و برای کاهش جرم در آنجا تلاش خواهیم کرد.