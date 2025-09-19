  1. ورزش
تساوی یک نیمه ای فجرسپاسی و ذوب آهن

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال فجرسپاسی و ذوب آهن با نتیجه تساوی خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت حامد سیری رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

شاگردان پیروز قربانی در تیم فجرسپاسی با استفاده از امتیاز میزبانی حملاتی را روی دروازه حریف طراحی کردند اما در رسیدن به گل ناکام ماندند. در مقابل، تیم ذوب‌آهن به هدایت قاسم حدادی‌فر نیز چند موقعیت نصفه و نیمه داشت اما موفق به باز کردن دروازه فجر نشد.

در نهایت نیمه نخست این دیدار بدون رد و بدل شدن گل خاتمه یافت تا سرنوشت مسابقه به نیمه دوم موکول شود.

