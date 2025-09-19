تساوی یک نیمه ای فجرسپاسی و ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت حامد سیری رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

شاگردان پیروز قربانی در تیم فجرسپاسی با استفاده از امتیاز میزبانی حملاتی را روی دروازه حریف طراحی کردند اما در رسیدن به گل ناکام ماندند. در مقابل، تیم ذوب‌آهن به هدایت قاسم حدادی‌فر نیز چند موقعیت نصفه و نیمه داشت اما موفق به باز کردن دروازه فجر نشد.

در نهایت نیمه نخست این دیدار بدون رد و بدل شدن گل خاتمه یافت تا سرنوشت مسابقه به نیمه دوم موکول شود.