اولین پیروزی آلومینیوم در فصل جدید؛ سه امتیاز شیرین در جیب اراکی ها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم و استقلال خوزستان در هفته چهارم لیگ برتر امروز جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) با قضاوت ایمان کهیش رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان حسینی خاتمه یافت.

شاگردان سید مجتبی حسینی خیلی زود در دقیقه ۱۲ به گل نخست رسیدند. روی ضربه ایستگاهی اعلام‌شده به سود آلومینیوم، امین جهان‌کهن توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد و یاسین جرجانی با ضربه سر دقیق دروازه استقلال خوزستان را گشود.

در واپسین دقایق نیمه نخست، آلومینیوم به گل دوم خود نیز دست یافت. در دقیقه ۴۵، رحمان جعفری با یک ارسال هدفمند، عباس کهریزی را صاحب موقعیت کرد و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق، اختلاف را به دو گل افزایش داد.

در نیمه دوم تیم میهمان به هدایت امیر خلیفه‌اصل تلاش زیادی برای باز کردن دروازه آلومینیوم انجام داد اما حملات آنها ثمری نداشت و دفاع منسجم میزبان اجازه موقعیت‌سازی جدی به حریف نداد.

در نهایت، آلومینیوم اراک با دو گل در نیمه نخست، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد و هوادارانش را در ورزشگاه امام خمینی (ره) خوشحال به خانه فرستاد.