قاسم حدادی فر: ذوب آهن مستحق باخت نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حدادی شامگاه جمعه در کنفرانس خبری پس از بازی تیم ذوب‌آهن اصفهان و فجر شهیدسپاسی شیراز گفت: تیم ذوب آهن مستحق باخت نبود.

وی ادامه داد: تیم ما به دلیل اشتباه در گل خورده نتوانست نتیجه را برگرداند.

حدادی‌فر با ابراز امیدواری نسبت به جبران این شکست در بازی‌های آینده گفت: ضمن احترام به جامعه داوری، نبود (VAR) یکی از عوامل تأثیرگذار بر نتیجه بازی است.

سرمربی ذوب آهن اصفهان ضمن ابراز ناراحتی از بی‌احترامی‌هایی که به داوران شده درباره تیم فجر گفت: تیم فجر تیمی خوب و حمایتگر است و هرچند در سطح کشور مشکلات مشابه وجود دارد، اما شیراز در مقایسه بهتر عمل کرده است.

وی در پایان، درباره امکانات و استادیوم‌های شیراز گفت: باید در نگهداری و توسعه آنها تلاش بیشتری صورت گیرد.

حدادی‌فر همچنین به کیفیت بازی تیم اصفهان اشاره کرد و گفت: تیم ما مستحق باخت نبود، از تلاش بازیکنان تشکر می‌کنم و امیدوارم در آینده عملکرد بهتری داشته باشیم.