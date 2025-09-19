تقسیم امتیازها در کرمان؛ مس و شمس آذر به تساوی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال مس رفسنجان و شمس آذر در هفته چهارم لیگ برتر امروز جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه نخست، شاگردان رسول خطیبی در تیم مس با حمایت تماشاگران خود توپ و میدان را بیشتر در اختیار داشتند اما در خلق موقعیت جدی ناکام بودند. در مقابل، تیم شمسآذر به هدایت وحید رضایی بیشتر چشم به ضدحملات داشت و چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفت اما این تلاشها نیز نتیجهای نداشت تا نیمه نخست بدون گل تمام شود.
در نیمه دوم نیز شرایط مشابهی بر بازی حاکم بود. مس رفسنجان برای رسیدن به گل فشار بیشتری وارد کرد و شمسآذر هم با انسجام دفاعی و استفاده از سرعت مهاجمان خود به دنبال غافلگیری میزبان بود. با این حال، هیچیک از دو تیم نتوانستند قفل دروازهها را بشکنند و مسابقه با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.
با این نتیجه، تیم مس رفسنجان به امتیاز ۲ رسید و شمسآذر نیز یک امتیازی شد. همچنین این تساوی، چهارمین مساوی متوالی شاگردان وحید رضایی در رقابتهای این فصل لیگ برتر به شمار میرود.
