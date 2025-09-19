تساوی فولاد و خیبر در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و خیبر خرم‌آباد از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار شد که نیمه نخست آن بدون گل خاتمه یافت.

در این نیمه، تیم میزبان تحت هدایت یحیی گل‌محمدی تلاش داشت با استفاده از مالکیت توپ و فشار حملات به گل برسد، اما موقعیت‌های ایجاد شده از دقت کافی برخوردار نبود و دروازه‌بان خیبر موفق به دفع توپ‌ها شد.

از سوی دیگر، شاگردان سید مهدی رحمتی در تیم خیبر نیز با برنامه دفاعی منسجم سعی داشتند فرصت‌های فولاد را محدود کنند و خود نیز با ضدحملات خطراتی روی دروازه حریف ایجاد کردند، اما این تلاش‌ها نیز به گل نرسید.

در نهایت، نیمه نخست این مسابقه بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید و همه چیز برای نیمه دوم حساس و نفس‌گیر باقی ماند.