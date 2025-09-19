سوغاتی سه امتیازی گل گهر از انزلی؛ خرید جدید تارتار گلزنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان و گل گهر در هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت پیام حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه...

در نیمه‌ای که بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد، تیم میهمان در دقیقه ۲۷ روی یک حمله خطرناک صاحب پنالتی شد. داور خطای مدافع ملوان را تشخیص داد و مهدی تیکدری پشت ضربه قرار گرفت و با شوتی دقیق توپ را وارد دروازه کرد تا شاگردان مهدی تارتار از حریف پیش بیفتند.

پس از این گل، ملوانی‌ها با هدایت مازیار زارع برای جبران نتیجه پیش کشیدند و چند بار روی دروازه گل‌گهر خطرساز شدند اما در نهایت نتوانستند از فرصت‌ها استفاده کنند.

در نیمه دوم، تیم میزبان به هدایت مازیار زارع تلاش زیادی برای جبران نتیجه انجام داد و چند موقعیت خطرناک روی دروازه گل‌گهر ایجاد کرد، اما دفاع منسجم و دروازه‌بان مهمان اجازه گلزنی نداد. از سوی دیگر، شاگردان تارتار نیز با ضدحملات سعی داشتند اختلاف را بیشتر کنند و در دقیقه ۹+۹۰، رضا اسدی (خرید جدید تیم فوتبال گل گهر) گل دوم را به ثمر رساند تا اختلاف دو گل شود و نتیجه نهایی ۲ بر صفر به سود تیم میهمان رقم بخورد.

با این پیروزی، گل‌گهر سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه را به دست آورد و ملوان در خانه خود ناکام ماند.