فولاد پس از ۴ هفته رنگ برد را دید؛ خیبر صدر را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و خیبر خرم‌آباد از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار شد که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان یحیی گل محمدی تمام شد.

نیمه نخست این مسابقه بدون گل به پایان رسید. در این نیمه، تیم میزبان تلاش داشت با استفاده از مالکیت توپ و فشار حملات به گل برسد اما موقعیت‌ها ثمری نداشت. از سوی دیگر، شاگردان سید مهدی رحمتی با دفاع منسجم و ضدحملات خطرناک سعی در محدود کردن فرصت‌های فولاد داشتند که موفق بودند.

در نیمه دوم، فولادی‌ها فشار خود را روی دروازه خیبر افزایش دادند و در دقیقه ۶۵ از سمت راست حمله‌ای آغاز شد. ساسان انصاری توپ را به محوطه ارسال کرد و سینا اسدبیگی ضربه‌ای زد که پورحمیدی، دروازه‌بان خیبر، توپ را مهار کرد. در ریباند، گوستاوو بلانکو موفق شد گل برتری فولاد را به ثمر برساند تا تیم میزبان با پیشتازی یک بر صفر به برتری برسد.

بازیکنان خیبر پس از دریافت گل فشار خود را روی دروازه فولاد افزایش دادند و در دقیقه ۹۰ علی شجاعی با شوتی زیبا در محوطه جریمه موفق به گلزنی برای این تیم شد اما داور به دلیل آفساید این گل را مردود اعلام کرد.

با این پیروزی، فولاد خوزستان اولین برد خود در فصل لیگ برتر را جشن گرفت و ۴ امتیازی شد. همچنین با توجه به برتری گل‌گهر مقابل ملوان و تفاضل گل بهتر این تیم نسبت به خیبر، گل‌گهر صدر جدول را در اختیار گرفت و خیبر یک پله سقوط کرد.