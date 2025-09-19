  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

وعده میزبانی چادرملو از استقلال در یزد

پیمانکار مسئول بازسازی ورزشگاه شهید نصیری یزد به مسئولان هیئت فوتبال این استان قول داده است که این ورزشگاه تا دیدار با استقلال برای میزبانی آماده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال چادرملو یزد به دلیل آماده نبودن ورزشگاه شهید نصیری یزد، در مسابقات اخیر خود از حریفانش در ورزشگاه تختی تهران میزبانی کرده است.

در پایان دیدار تیم‌های چادرملو و پرسپولیس، امیرفرشاد تفکری رئیس هیئت فوتبال استان یزد با اشاره به مشکلات ورزشگاه شهید نصیری، خبر داد که پیمانکار مسئول بازسازی و آماده‌سازی این مجموعه قول داده است تا ورزشگاه برای دیدار حساس چادرملو برابر استقلال تهران که در تاریخ یکشنبه ۱۳ مهر و در هفته ششم لیگ برتر برگزار می‌شود، آماده باشد.

تفکری تأکید کرد که تمامی تلاش‌ها برای رفع مشکلات زیرساختی ورزشگاه و فراهم کردن شرایط مطلوب برای میزبانی بازی‌های خانگی تیم چادرملو در جریان و امیدوار است تماشاگران یزدی بتوانند از نزدیک تیم محبوب خود را در ورزشگاه محل زندگی خود حمایت کنند.

این خبر می‌تواند نوید بازگشت چادرملو به ورزشگاه خانگی و ایجاد تجربه بهتر برای هواداران و بازیکنان این تیم در رقابت‌های آینده باشد.

