عمران زاده: حق ما میزبانی در یزد است؛ با پرسپولیسی ها جر و بحث ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده در پایان دیدار تیمهای فوتبال چادرملو و پرسپولیس اظهار داشت: بازی سختی بود و متأسفانه نتوانستیم از حق میزبانی خود در شهر یزد استفاده کنیم. پرسپولیس تیم خوبی است و کادر فنی توانمندی دارد، اما امروز تیم ما بهتر از پرسپولیس بازی کرد و موقعیتهای بهتری ایجاد کرد. گل دقیقه آخر پرسپولیس هم مستقیم به دست آمد.
عمرانزاده در ادامه درباره کیفیت زمین بازی گفت: خودتان دیدید، کیفیت زمین یزد بهتر از اینجا بود، اما امسال حق میزبانی از ما گرفته شد. درباره هزینه بازسازی هم فکر میکنم احتمالاً این پولها در جای دیگری هزینه شده، نه برای ورزشگاه ما وگرنه حق ما میزبانی در یزد است.
مربی چادرملو همچنین با اشاره به هواداران پرسپولیس افزود: «هیچ جروبحثی با هواداران پرسپولیس نداشتم و فکر میکنم زمان بازی کردن خودم در استقلال هم عملکرد درست داشته ام که با من این طور برخورد میکنند.
وی درباره بازیکنان خارجی تیمش گفت: بازیکنان خارجی ما خیلی ارزانتر از بازیکنان خارجی دیگران هستند و کیفیت خوبی هم دارند.
عمرانزاده در پایان خطاب به مسئولان استان یزد تأکید کرد: از استاندار یزد خواهش میکنم پیگیری کند که چرا چمن ورزشگاه آماده نشد.
نظر شما