جلوگیری از ترخیص حدود ۱۰۰ تُن گوشت منجمد وارداتی در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جوان با اعلام این خبر گفت: در پی بازرسیهای مستمر و دورهای از سردخانههای گمرکات استان از ترخیص بهداشتی شش محموله گوشت منجمد وارداتی به وزن تقریبی ۱۰۰ تن که با روشهای فریبکارانه و پنهان سازی قصد ورود به بازار مصرف کشور را داشتند، پس از طی مراحل قانونی، جلوگیری شد.
وی افزود: علت عدم ترخیص این محمولهها شامل مواردی مانند وجود لیبلهای غیرمجاز و تأییدنشده توسط سازمان دامپزشکی، تولید شده برای سایر کشورها، سپری شدن یا نزدیک شدن به تاریخ انقضای برخی محصولات، مغایرت لیبل با محتویات داخل بستهبندی، دستکاری لیبلها و همچنین شرایط نامناسب نگهداری محمولهها بوده است.
دکتر جوان ضمن تأکید بر جدیت اداره کل دامپزشکی گیلان در حفظ سلامت مردم اظهار داشت: نظارت دقیق بر سلامت فرآوردههای خام دامی وارداتی یکی از اولویتهای اصلی ماست و هیچ گونه کوتاهی یا تساهلی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی همچنین با اشاره به تلاش برخی افراد برای زیر سوال بردن عملکرد سازمان دامپزشکی افزود: سازمان دامپزشکی کشور و اداره کل دامپزشکی گیلان، به هیچ عنوان اغماضی در رعایت ضوابط بهداشتی در واردات مواد خام با منشأ دامی نداشته و با هرگونه اقدامی که سلامت مردم و امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، با هماهنگی مراجع قضائی برخورد قاطع خواهد شد.
معاون سلامت دامپزشکی گیلان در پایان از همکاری همهجانبه نهادهای ذیربط به ویژه پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان و اداره کل گمرکات گیلان قدردانی کرد.
