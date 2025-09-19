۵ میلیون جوجه ریزی شهریورماه در آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بستانچی در این زمینه اظهار کرد: تولید و توزیع گوشت مرغ گرم در یک هفته گذشته روزانه به طور میانگین ۲۹۷ تن بود در حالی که نیاز استان با سرانه مصرف ۳۱ کیلوگرم، ۲۸۸ تن است.

وی با بیان اینکه طی سه روز گذشته به طور میانگین روزانه ۳۰۹ تن گوشت مرغ گرم از کشتارگاه‌های استان وارد بازار شده است، ادامه داد: میزان جوجه ریزی در استان طی شهریور ماه جاری نسبت به برنامه ابلاغی ۱۲۰ درصد و نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافت.

بستانچی با اشاره به توزیع گوشت مرغ در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه استان اظهار کرد: در هفته گذشته مقدار قابل توجهی مرغ منجمد هم برای تنظیم بازار توزیع شده است.

وی با اشاره به خرید تضمینی دام سنگین در این استان گفت: قیمت گوشت دام سنگین در این منطقه مطلوب است و نیازی به این موضوع احساس نشده است.