به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در سخنانی اظهار داشت: یکی از وظایف منتظران حضرت حجت این است که بدانند دشمن کیست؛ یک، دشمن را بشناسند؛ دوم، دشمن را دوست نپندارند؛ و سوم، روش‌های دشمن را بدانند و از آن‌ها پرهیز کنند.

وی افزود: دشمن‌شناسی از مهم‌ترین وظایف یاران حضرت حجت ارواحنا فداه است که بدون این شناخت، نمی‌توانند جز اصحاب امام باشند. دشمن نه شاخ دارد و نه دم؛ دشمن حتی ممکن است در لباس دوست بیاید، ممکن است کنار انسان باشد. بزرگ‌ترین دشمنی که قرآن از او نام می‌برد، شیطان است.

رفیعی بیان کرد: شیطان زشتی را زیبا جلوه می‌دهد. یاران مهدی نباید عینک سبزی بزنند که لجن را چمن ببینند؛ باید حواس‌شان جمع باشد. غیبت را به اسم بحث سیاسی نگذارند، تمسخر را خنده ننامند و گناه را توجیه نکنند.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می‌شود:

