وضعیت هوای کردستان «خطرناک» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کژال حبیبزاده از ورود تودههای گرد و غبار به آسمان استان خبر داد و کیفیت هوای تمامی شهرهای استان را در سطح «خطرناک» اعلام کرد.
وی ضمن اشاره به پیشبینی اداره کل هواشناسی استان، از تشدید روند افزایش ریزگردها طی روزهای آینده خبر داد و احتمال تداوم این وضعیت تا روز یکشنبه را نیز مطرح کرد.
حبیبزاده در ادامه هشدارهایی جدی به شهروندان ارائه کرد و از آنها خواست در صورت تداوم این شرایط، از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی افزود: شهروندان، به ویژه گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی، در صورت اجبار به خروج از منزل، حتماً از ماسکهای استاندارد استفاده کنند.
وی از شهروندان خواسته است که به توصیههای ایمنی توجه کرده و از سلامت خود و خانوادهشان در برابر این پدیده طبیعی محافظت کنند.
طبق اعلام این مقام مسئول، وضعیت هوا بر اساس شاخص کیفیت هوا در تمامی شهرهای استان در شرایط «خطرناک» قرار دارد.
گفتنی است؛ شاخصهای کیفیت هوا که از عدد ۵۰ به بالا نشاندهنده وضعیتهای مختلف آلودگی است، اکنون به حدی رسیده که به گفته کارشناسان، میتواند تهدیدات جدی برای سلامت عمومی به همراه داشته باشد.
طبق معیارهای جهانی سنجش کیفیت هوا، اگر شاخص کیفیت هوا کمتر از ۵۰ باشد، هوای پاک تلقی میشود، اما از رقم ۲۰۱ به بالا، شرایط به «بسیار ناسالم» و «خطرناک» تغییر میکند، که در حال حاضر وضعیت کردستان در این دامنه قرار دارد.
نظر شما