به گزارش خبرگزاری مهر، کژال حبیبزاده صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای پایش، کیفیت هوای شهرهای سنندج، مریوان، سقز و کامیاران در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
وی افزود: این وضعیت میتواند برای بیماران قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار مخاطرهآمیز باشد و لازم است این افراد از فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.
وی ادامه داد: این پدیده بخش قابل توجهی از ارتفاعات استان و شهرهای یادشده را تحت تأثیر قرار داده است و احتمال تداوم آن تا زمان تغییر شرایط جوی یا کاهش منابع آلاینده وجود دارد.
معاون محیط زیست انسانی کردستان با بیان اینکه پایگاههای سنجش کیفیت هوا بهصورت مستمر فعال هستند، گفت: وضعیت کیفی هوا بهطور مداوم رصد میشود و اطلاعات بهروز از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
وی توصیه کرد: افراد حساس از حضور طولانیمدت در فضای باز پرهیز کرده و شهروندان نیز از تردد غیرضروری در معابر پرتردد خودداری کنند.
نظر شما