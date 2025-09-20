«مثل یک راز» در جشنواره فیلم پورتوبلوی لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «مثل یک راز» به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان و تهیه‌کنندگی حسن محمدی و با بازی النازشاکردوست نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه درام از سی و امین دوره جشنواره Portobello Film Festival ۲۰۲۵ شد.

الناز شاکردوست، سپیده دستینه و ترنم آهنگر، بازیگران «مثل یک راز» هستند. این فیلم، نخستین تجربه بازی النازشاکردوست در یک فیلم کوتاه است و پخش این اثر برعهده کمپانی سینه‌راما به مدیریت نشاط باقری است.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: سعید زمانیان، تهیه کننده: حسن محمدی، مدیرفیلمبرداری: پویان آقابابایی، تدوین: عماد خدابخش، صدابردار: امیرنوبخت، طراحی صحنه: پوریا اخوان، طراح گریم: مونا جعفری، طراح لباس: حدیث حسن وند، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، مجری طرح: مهرداد حسنی، مدیرتولید: مینا سنگ سفیدی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: مرضیه اکبرنژاد، موسیقی: پیام آزادی، طراح جلوه‌های ویژه: حسن ایزدی و عکاس: فتاح ذی نوری.

این جشنواره، یک رویداد سینمایی معتبر در لندن است که به فیلم‌های مستقل اختصاص دارد. جشنواره بین‌المللی فیلم پورتوبلو، در سال ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد. سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی هنر و فیلم پورتوبلو ۶ تا ۳۰ شهریور، برابر با ۲۸ آگوست تا ۲۱ سپتامبر در لندن برگزار می‌شود.