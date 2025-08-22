به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «مثل یک راز» به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان و بازی النازشاکردوست در بخش مسابقه سیامین دوره جشنواره بینالمللی هنر و فیلم پورتوبلو (Portobello Film 30th Festival) رقابت میکند.
این جشنواره، یک رویداد هنری سینمایی معتبر در لندن است که بخش فیلم آن به فیلمهای مستقل اختصاص دارد. جشنواره بینالمللی فیلم پورتوبلو در سال ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد و بزرگترین جشنواره فیلم مستقل بریتانیا به شمار میرود.
چهرههایی چون شین میدوز و گای ریچی پس از اولین حضور در این جشنواره معرفی و به شهرت رسیدند.
«مثل یک راز»، همچنین با اعلام دبیرخانه چهل و سومین جشنواره فیلم فجر و با رفع موانع ممیزی، به لیست نهایی بخش مسابقه فیلمهای کوتاه این جشنواره اضافه شد.
الناز شاکردوست، سپیده دستینه، ترنم آهنگر، منصور نصیری و ساحل نامور بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
پخش بینالملل اثر بر عهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.
فهرست عوامل فیلم کوتاه «مثل یک راز» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: سعید زمانیان، تهیه کننده: حسن محمدی، مدیر فیلمبرداری: پویان آقابابایی، تدوین: عماد خدابخش، صدابردار: امیر نوبخت، طراحی صحنه: پوریا اخوان، طراح گریم: مونا جعفری، طراح لباس: حدیث حسنوند، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، مجری طرح: مهرداد حسنی، مدیر تولید: مینا سنگ سفیدی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: مرضیه اکبرنژاد، موسیقی: پیام آزادی، طراح جلوههای ویژه: حسن ایزدی، عکاس: فتاح ذی نوری، مشاور رسانهای: آزاده فضلی.
سیامین دوره جشنواره بینالمللی هنر و فیلم پورتوبلو ۶ تا ۳۰ شهریور، برابر با ۲۸ آگوست تا ۲۱ سپتامبر در لندن برگزار میشود.
نظر شما