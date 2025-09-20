به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت هیوندای در بیانیه‌ای اعلام کرد: هدف حاشیه سود عملیاتی برای سال ۲۰۲۵ را با توجه به تأثیر تعرفه‌های آمریکا، از هفت تا هشت درصد که پیش از این، اعلام شده بود، به ۶ تا هفت درصد کاهش داده است. این خودروساز همچنان پیش‌بینی می‌کند که حاشیه سود تا سال ۲۰۲۷، به هفت تا هشت درصد و تا سال ۲۰۳۰ به هشت تا ۹ درصد بهبود یابد.

هیوندای موتور اعلام کرد: کارخانه جورجیا تا سال ۲۰۲۸، به ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بر مبنای سال خواهد رسید که ترکیبی از خودروهای هیبریدی و برقی خواهد بود.

«خوزه مونوز»، مدیرعامل هیوندای موتور، پس از واقعه دستگیری کارگران کره جنوبی در جریان یورش به کارخانه باتری‌سازی این شرکت در جورجیا، پنجشنبه گذشته در نیویورک، ابراز امیدواری کرد که آمریکا و کره جنوبی بتوانند راه‌حل‌هایی برای سفرهای کاری کوتاه‌مدت کارگران متخصص پیدا کنند.

هیوندای اعلام کرد: ۴۰ درصد از خودروهای فروخته‌شده در آمریکا که حدود ۴۰ درصد از درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد، سال ۲۰۲۵ در آمریکا تولید شده‌اند.

«شین یون چول»، تحلیلگر شرکت «کیووم سکیوریتیز»، گفت: طرح هیوندای برای تولید ۸۰ درصد از خودروهایی که در آمریکا می‌فروشد می‌تواند به کاهش تأثیر تعرفه‌های آمریکا در دوران ترامپ کمک کند اما با توجه به عدم اطمینان در مورد اینکه آیا این تعرفه‌ها پس از دولت او باقی خواهند ماند یا خیر، چنین افزایش چشمگیری در تولید آمریکا می‌تواند بعداً به یک بار هزینه ثابت تبدیل شود.

این خودروساز همچنین قصد دارد تا پایان دهه، خط تولید خودروهای هیبریدی جهانی خود را به بیش از ۱۸ مدل افزایش دهد که این رقم نسبت به ۱۴ مدل اعلام شده در سال ۲۰۲۴، افزایش یافته است. این خودروساز همچنین در سال ۲۰۲۷ خودروهای برقی با برد گسترده و قبل از سال ۲۰۳۰ اولین وانت سایز متوسط خود را در آمریکای شمالی عرضه خواهد کرد. این شرکت اعلام کرد: کارخانه جورجیا ترکیبی از ۱۰ مدل هیبریدی و برقی تولید خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تاریخ ۳۰ ژوئیه، اعلام کرد: در مقابل سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری کره جنوبی در آمریکا، واشنگتن، تعرفه ۱۵ درصدی بر واردات از کره جنوبی وضع خواهد کرد که این رقم از ۲۵ درصد تهدید شده قبلی کمتر است و همچنین تعرفه واردات خودرو را از ۲۵ درصد فعلی، به ۱۵ درصد کاهش خواهد داد.

واشنگتن هفته گذشته، نرخ تعرفه ۱۵ درصدی پایین‌تری را بر واردات خودرو و قطعات خودرو از ژاپن اعمال کرد، در حالیکه کره جنوبی هنوز با نرخ تعرفه ۲۵ درصدی برای خودروها مواجه است.

هیوندای موتور در ژوئیه اعلام کرد: تعرفه‌های آمریکا در سه ماهه دوم سال میلادی جاری، ۸۲۸ میلیارد وون (۶۰۶.۳۷ میلیون دلار) برای این شرکت هزینه داشته و تاثیر آن در سه ماهه سوم سال، بیشتر خواهد بود.