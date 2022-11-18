مردم آمریکا از کدام خودروی برقی بیشترین رضایت را دارند؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، نتایج یک نظرسنجی حاکی از آن است که نسبت به دیگر برندهای خودروهای برقی در آمریکا مصرف‌کنندگان کمترین رضایت را نسبت به خودروهای تسلا دارند.

نتایج نظرسنجی نشریه کانسیومر ریپورتز، درباره قابل اعتماد بودن خودروهای برقی نشان می‌دهد در حالی که میزان تقاضا برای خودروهای برقی و پیکاپ‌های بزرگ در مقایسه با دیگر انواع خودروها در بازار آمریکا بالاتر بوده، اما در عین حال بیشترین مشکل را هم دارند.

نتایج این نظرسنجی نشان‌دهنده افزایش اقبال عمومی نسبت به خودروهای هیبریدی است به گونه‌ای که ۳۶ درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند که می‌خواهند خودروی هیبریدی بخرند.

خودروهای تولیدی شرکت تسلا هم که گران‌ترین شرکت خودروسازی جهان به شمار می‌رود، در میان ۲۴ برند خودروی برقی موجود در بازار آمریکا از نظر رضایتمندی مشتریان جایگاه نوزدهم را به دست آورده است. خودروهای تسلا هنوز در سیستم تعلیق، فرمان، هیدرولیک فرمان، قطعات بدنه و رنگ مشکل دارند.

در ماه اکتبر شرکت تسلا که بنیانگذار آن ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، است، اعلام کرد که برای سال جاری به هدف‌گذاری خود برای تولید نخواهد رسید و دلیل آن هم مشکلات لجستیکی بوده است. بهترین برند موجود در این لیست لکسوس بوده و شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای هفت جایگاه برتر این نظرسنجی را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان برندهای آمریکایی هم فقط شرکت لینکلن توانسته در جمع ۱۰ شرکت برتر قرار گیرد.