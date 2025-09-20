پیام وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به رئیس بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور پیامی از عملکرد رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر و قدردانی کرد.
در متن پیام امیر سرتیپ خلبان عزیر نصیرزاده آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ
و هرآنچه در توان دارید از نیرو و تجهیزات آماده سازید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان را در هراس افکنید.
سوره انفال آیه ۶۰
سلام علیکم
جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، جلوهای از اقتدار و همبستگی ملت بزرگ ایران بود. در این میدان، شما خدمتگزاران خدوم با اقدام بهموقع و همدلی صادقانه، پشتیبان خط مقدم جهاد و مقاومت شدید. همانگونه که فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) فرمودند: جهاد تنها در میدان جنگ نیست؛ هر جا ملتی با همت و ایستادگی مقاومت کند، جهاد است.
خدمات و امدادهای شما در سختترین لحظات، باری عظیم را از دوش نیروهای مسلح برداشت. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قدردان این همراهی بیبدیل است و یقین دارد اجر مجاهدتهای شما نزد خداوند محفوظ خواهد ماند.
امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری معظم انقلاب در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی همواره موفق باشید.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سرتیپ خلبان عزیز نصیر زاده
