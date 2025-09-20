  1. جامعه
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

پیام وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به رئیس بنیاد شهید

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور پیامی از عملکرد رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور پیامی از عملکرد رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر و قدردانی کرد.

در متن پیام امیر سرتیپ خلبان عزیر نصیرزاده آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ
و هرآنچه در توان دارید از نیرو و تجهیزات آماده سازید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان را در هراس افکنید.
سوره انفال آیه ۶۰

سلام علیکم

جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، جلوه‌ای از اقتدار و همبستگی ملت بزرگ ایران بود. در این میدان، شما خدمتگزاران خدوم با اقدام به‌موقع و همدلی صادقانه، پشتیبان خط مقدم جهاد و مقاومت شدید. همانگونه که فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) فرمودند: جهاد تنها در میدان جنگ نیست؛ هر جا ملتی با همت و ایستادگی مقاومت کند، جهاد است.

خدمات و امدادهای شما در سخت‌ترین لحظات، باری عظیم را از دوش نیروهای مسلح برداشت. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قدردان این همراهی بی‌بدیل است و یقین دارد اجر مجاهدت‌های شما نزد خداوند محفوظ خواهد ماند.

امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری معظم انقلاب در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی همواره موفق باشید.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ خلبان عزیز نصیر زاده

