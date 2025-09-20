ارسال ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی به مدارس فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح شنبه در آئین ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس استان، گفت: در آستانه آغاز سال جدید امروز شاهد اعزام کاروان تجهیزات به مدارس هستیم.

وی ادامه داد: در طرح «مهر با نشاط» بیش از ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی در قالب ۳ هزار ۳۷۰ بسته به مدارس سراسر استان فارس ارسال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: این اقلام با اعتبار بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال خریداری و قبل از آغاز سال تحصیلی به مدارس استان ارسال می‌شود.

کلاری تصریح کرد: تلاش داریم در راستای فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن ورزش و پویایی در جامعه، توسعه برنامه‌های تربیت بدنی در طول سال تحصیلی جدید در دستور کار خواهد بود.