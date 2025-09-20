  1. استانها
  2. فارس
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

ارسال ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی به مدارس فارس

ارسال ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی به مدارس فارس

شیراز-مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت:در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در طرح «مهر با نشاط» بیش از ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی در قالب ۳ هزار ۳۷۰ بسته به مدارس سراسر استان فارس ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح شنبه در آئین ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس استان، گفت: در آستانه آغاز سال جدید امروز شاهد اعزام کاروان تجهیزات به مدارس هستیم.

وی ادامه داد: در طرح «مهر با نشاط» بیش از ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی در قالب ۳ هزار ۳۷۰ بسته به مدارس سراسر استان فارس ارسال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: این اقلام با اعتبار بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال خریداری و قبل از آغاز سال تحصیلی به مدارس استان ارسال می‌شود.

کلاری تصریح کرد: تلاش داریم در راستای فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن ورزش و پویایی در جامعه، توسعه برنامه‌های تربیت بدنی در طول سال تحصیلی جدید در دستور کار خواهد بود.

کد خبر 6595370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها