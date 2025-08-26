توزیع ۲۵ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری ظهر سه شنبه در آئین توزیع ۲۵ هزار بسته لوازم تحریر گفت: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی، خط‌کش، پاک‌کن و مدادتراش است که با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم‌کردن زمینه تحصیل بهتر برای آنان تهیه شده است.

وی ادامه داد: ارزش هر بسته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده که در مجموع بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود و این اقدام ارزشمند با همت گروه‌های جهادی، خیران نیک‌اندیش و بسیج دانش‌آموزی انجام گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به نحوه توزیع این کمک‌ها افزود: از مجموع بسته‌های تهیه‌شده، ۱۲ هزار بسته در شیراز و ۱۳ هزار بسته در سایر شهرستان‌های فارس بین دانش‌آموزان توزیع خواهد شد.

کلاری در پایان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر رفع بخشی از نیازهای تحصیلی، امید و انگیزه را در دل دانش‌آموزان نیازمند زنده کرده و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای عدالت آموزشی در استان باشد.