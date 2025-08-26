  1. استانها
توزیع ۲۵ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند فارس

شیراز-مدیرکل آموزش و پرورش فارس از توزیع ۲۵ هزار بسته لوازم التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری ظهر سه شنبه در آئین توزیع ۲۵ هزار بسته لوازم تحریر گفت: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی، خط‌کش، پاک‌کن و مدادتراش است که با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم‌کردن زمینه تحصیل بهتر برای آنان تهیه شده است.

وی ادامه داد: ارزش هر بسته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده که در مجموع بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود و این اقدام ارزشمند با همت گروه‌های جهادی، خیران نیک‌اندیش و بسیج دانش‌آموزی انجام گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به نحوه توزیع این کمک‌ها افزود: از مجموع بسته‌های تهیه‌شده، ۱۲ هزار بسته در شیراز و ۱۳ هزار بسته در سایر شهرستان‌های فارس بین دانش‌آموزان توزیع خواهد شد.

کلاری در پایان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر رفع بخشی از نیازهای تحصیلی، امید و انگیزه را در دل دانش‌آموزان نیازمند زنده کرده و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای عدالت آموزشی در استان باشد.

