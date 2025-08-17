به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه دوره چهار روزه توانمندسازی منابع انسانی در پردیس دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز، گفت: معتقدیم دوره توانمندسازی برای دوره ابتدایی که اولین دوره آموزشی رسمی کشور و پایه‌ای ترین دوره برای دانش آموزان است می‌تواند علاوه بر آموزش، شخصیت اجتماعی و اخلاقی آنها را شکل دهی کند، امری ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به حضور سرگروه‌های آموزشی پایه‌های شش‌گانه، راهبران آموزشی، کارشناسان آموزش ابتدایی و نمایندگان مدیران از مناطق ۶۱ گانه استان در این دوره آموزشی، از نظر کیفی بخشی این دوره می‌تواند برای سال تحصیلی جدید بسیار کارآمد و همراه با افزایش کیفیت برای معلمان، مدیران و راهبران آموزشی باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: سال تحصیلی جدید را با وضعیت بهتری آغاز خواهیم کرد و این دوره می‌تواند شروع خوبی برای طرح «تربیت هوشمند» و کیفی بخشی سایر طرح‌ها و محتواها باشد.

کلاری گفت: امیدواریم با نگاه علمی به موضوع «محتوا» در راستای برنامه‌های رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدالت آموزشی و کیفیت بخشی آموزشی، این دوره گامی در این موضوع باشد.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این دوره توانمندسازی پس از بازگشت به مناطق خود آنچه را فرا گرفته اند، در شهریورماه به تمامی ۲۷ هزار همکار دوره ابتدایی استان آموزش می‌دهند تا سال تحصیلی باکیفیتی را در مهرماه آغاز کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: این کیفیت بخشی و توانمندسازی مراحل تکمیلی نیز دارد و در طول سال تحصیلی نیز استمرار خواهد یافت.

کلاری گفت: آموزش مهارت‌های یادگیری یاددهی باید مستمرا برای معلمان ارائه شود تا معلم بتواند آموزش‌های روز را به دانش آموزان منتقل کند.

وی ادامه داد: ممکن است ناترازی در مصرف انرژی، با تولید بیشتر برق و بهینه سازی مصرف آب به مرور درست شود اما ناترازی های آموزشی را اگر امروز برطرف نکنیم در آینده با مشکلات ناشی از آن درگیر خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: بیش از ۵۲۲ هزار دانش آموز ابتدایی در استان فارس داریم که توسط ۲۷ هزار معلم آموزش می‌بینند.