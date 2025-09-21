زنگ «جشن جوانه ها» در فارس نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری صبح یکشنبه در آئین استانی نواخته شدن زنگ «جشن روز جوانه ها» در دبیرستان دخترانه دکتر حسابی ناحیه دو شیراز، گفت: شما دانش آموزان در دوره حساس و سرنوشت سازی قرار دارید لذا باید تلاش کنید از فرصت سه ساله دوره متوسطه اول بیشترین بهره را ببرید.

وی ادامه داد: شما دانش آموزان قرار است آینده کشور را بسازید و پیشرفت کشور را رقم بزنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: مهر به زودی آغاز می‌شود همه دانش آموزان برای کسب علم و آگاهی به سمت مدارس می‌روند تا با طی مراتب تحصیلی به دانایی و توانایی دست یابند.

کلاری گفت: دفاع مقدس دوازده روزه به ما نشان داد که این دانایی است که ما را در دنیای امروز سرافراز نگه می‌دارد.

وی ادامه داد: ممکن نیست بدون دانایی بتوانیم بر دشمن غلبه کنیم البته در کنار آن تربیت بسیار مهم است چرا که گاهی اوقات افرادی دانش خود را به توانایی در جهت منفی تبدیل کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: نشاط در زندگی بسیار مهم است همواره باید تلاش کنیم بر مشکلات و موانعی در مسیر چیره شویم اما در همه حال نشاط خود را باید حفظ کنیم.

کلاری گفت: شما دانش آموزان با شادابی و تلاش، دانش خود را به دانایی تبدیل کنید تا بتوانید آینده کشور را همه با هم بسازید.

وی ادامه داد: زنگ جوانه‌ها امروز هم زمان در بیش از ۱ هزار و ۸۰۰ دبیرستان دوره اول متوسطه استان نواخته شد و بیش از ۷۷ هزار دانش آموز پایه هفتم در این جشن‌ها حضور داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: در سطح استان فارس بیش از ۹۴۳ هزار دانش آموز در بیش از ۸ هزار مدرسه در اول مهرماه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند و ۶۴ هزار فرهنگی نیز در قالب مدیر، معاون، معلم، مشاور، مربی، خدمتگزار و …، فرآیند تعلیم و تربیت را بر عهده دارند.