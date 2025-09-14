به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه آمارهای قابل توجهی از ظرفیت‌های آموزشی فارس ارائه داد و گفت: استان فارس با ۹۴۰ هزار دانش‌آموز، ۷۶۰۹ واحد آموزشی و یکهزار کودکستان، نقش محوری در تعلیم و تربیت کشور ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: فارس با ۶۱ منطقه آموزشی، بیشترین اداره را در سطح کشور داراست و با بیشترین مدارس عشایری و استثنایی و ۶۳ هزار پرسنل فعال و ۷۴ هزار بازنشسته، از نظر نیروی انسانی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

ممنوعیت مشارکت اجباری در مدارس و تأکید بر آموزش رایگان

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در خصوص شهریه‌های مدارس، با قاطعیت اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش رایگان است و هرچند مشارکت مردم برای امور جاری مدارس الزامی است، اما گرفتن مشارکت از اولیا هنگام ثبت‌نام و همچنین اخذ مشارکت اجباری، ممنوع است.

وی ادامه داد: که پس از شروع مهرماه، حساب مدارس به دقت بررسی می‌شود و با هرگونه مبالغ غیرمتعارف، قطعاً برخورد خواهد شد.

کلاری همچنین به وضعیت دانش‌آموزان بی‌بضاعت اشاره کرد و افزود: این دانش‌آموزان و افراد تحت پوشش کمیته امداد، از پرداخت مشارکت معاف هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در ادامه به موضوع کنکور و نقش مدارس مختلف اشاره کرد و گفت: ۷۸ درصد از رتبه‌های برتر کنکور از مدارس نمونه دولتی، سمپاد، شاهد و… هستند.

وی درباره شهریه مدارس سمپاد افزود: طبق آئین‌نامه، این مدارس می‌توانند تا ۸۰ درصد معادل شهریه مدارس غیردولتی را به شرط برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه دریافت کنند. در مورد مدارس غیرانتفاعی نیز شهریه متناسب با نوع مدرسه در سامانه درج شده است.

کلاری از کاهش شکایات در مدارس عادی، دولتی و غیردولتی خبر داد و گفت: امسال شکایات کمی بوده و همان تعداد اندک نیز سریعاً پیگیری شده است.

فارس، پیشتاز در ساماندهی کودکستان‌ها و طرح تربیت هوشمند

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به وجود یکهزار و ۸۰۰ کودکستان در استان، گفت: تعداد کودکستان‌های غیردولتی بیش از دولتی است و برای نخستین بار، شهریه آنها در سایت ثبت شده که از این نظر، فارس در رتبه اول کشور قرار دارد.

کلاری همچنین از طرح «تربیت هوشمند» رونمایی کرد و ادامه داد: این طرح باعث می‌شود مأموریت‌های آموزش و پرورش مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تشکل‌های دانش‌آموزی تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان با حضور در تشکل‌ها، نقش اجتماعی می‌گیرند و برای زندگی آماده می‌شوند. آموزش باید شخصی‌سازی شود تا دانش‌آموزان بر اساس ظرفیت و قابلیت خود رشد کنند.

کمبود مدارس در شهر صدرا و حمایت از خیرین مدرسه‌ساز

مدیرکل آموزش و پرورش فارس به معضل کمبود فضای آموزشی در شهر صدرا اشاره کرد و گفت: در شهر صدرا ۲۸ مدرسه برای حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز کم داریم. هر مجتمع ۲۰۰ واحدی باید یک مدرسه داشته باشد، اما ۴۸ مجتمع این موضوع را مدنظر قرار نداده‌اند. با این حال، ۸ مدرسه در شهر صدرا در حال ساخت است.

کلاری تصریح کرد: در صدرا، مدارس غیردولتی بیش از دولتی است و آمادگی داریم که هر جا که مؤسس و خیر مدرسه‌ساز پیدا شود، از او حمایت کنیم.