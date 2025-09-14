به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح یکشنبه در آئین خشت گذاری نخستین مدرسه اولیا در منطقه گویم شیراز همزمان با احداث این مدارس در سراسر کشور گفت: در راستای سیاست توسعه عدالت آموزشی دولت چهاردهم و در قالب نهضت مدرسه سازی، ۳۲ مدرسه اولیا با مشارکت فعال انجمن‌های اولیا مدارس، اولیای دانش آموزان در استان‌های سراسر کشور احداث می‌شود که در استان فارس نیز کار احداث یک مدرسه امروز آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: همه اولیای دانش آموزان از هر نقطه‌ای در استان می‌توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی «بساز مدرسه» در کار ساخت این پروژه مشارکت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: نهضت توسعه عدالت آموزشی دارای دو بخش مهم است بخشی از آن مدرسه سازی و بخش دیگر مردمی سازی اجرای نهضت مدرسه سازی است که رئیس جمهور در این زمینه بسیار تاکید دارند.

کلاری گفت: مهمترین موضوع در این طرح ایفای نقش مردم است بنابراین اجرای پروژه مدرسه اولیا به عنوان سمبل نهضت توسعه عدالت محسوب شده و آنچه ارزشمندتر از مدرسه سازی است مشارکت مردم در مدرسه سازی است.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد کار احداث این مدرسه به سرعت انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: در سال جاری تعداد پروژه‌های عمرانی که در طرح نهضت مدرسه سازی در استان فارس در حال اجراست معادل پروژه‌های عمرانی هفت سال گذشته است.

کلاری گفت: وقتی رئیس جمهور این همه برای آموزش و پرورش وقت می‌گذارد و نظام تعلیم و تربیت را در اولویت قرار می‌دهد ما نیز باید این فرصت را مغتنم بشماریم و در توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی تلاش کنیم.

وی ادامه داد: نخستین مدرسه اولیا در استان فارس ۱۲ کلاسه خواهد بود و با مشارکت فعال خانواده‌ها و انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس استان احداث می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ در طرح نهضت مدرسه سازی بیش از ۶۵۰ مدرسه در حال احداث است از این تعداد ۱۷۰ مدرسه تا قبل از مهر امسال به بهره برداری می‌رسد و بقیه نیز تا پایان سال افتتاح خواهند شد.