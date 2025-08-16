به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری عصر شنبه در یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای مدارس شبانه روزی استان فارس، گفت: در استان فارس، ۲۳ هزار و ۸۹۶ دانش آموز در ۱۵۵ مدرسه شبانه روزی تحصیل میکنند.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام شده هزینه تحصیل هر دانش آموز در مدرسه شبانه روزی حدود ۲۴ میلیون تومان است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: مدارس شبانه روزی باید پس از محاسبه هزینهها و کسر سرانه دولتی، کمکهای خیرین و …، میزان شهریه مدارس مذکور را تعیین کرده و به اطلاع اولیا برسانند.
کلاری گفت: موضوع تأمین اعتبار برای راهاندازی خوابگاه ویژه هنرستان کشاورزی حضرت ولی عصر آباده در دستور کار قرار میگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس، تصریح کرد: تعمیر و تجهیز شوفاژ خانههای مدارس شبانه روزی، تخصیص فضا به دبیرستان شبانه روزی مالک اشتر عشایری، تعمیر سرویسهای بهداشتی و حمامهای مدارس شبانه روزی، کمبود فضای نمونه دولتی شبانه روزی خدیجه کبری لامرد، افزایش حجم مصرفی کنتور آب مدارس شبانه روزی و بیمه مسئولیت مدنی آشپزهای این مدارس ازجمله چالشهای مدارس شبانه روزی استان است.
