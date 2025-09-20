  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

کشتی فرنگی قهرمانی جهان - کرواسی

برق مدال طلا بر گردن هادی ساروی

هادی ساروی کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله فینال موفق به شکست حریف روسی خود شد و به مدال خوش رنگ طلا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم در فینال به مصاف «آرتور سارگسیان» از روسیه رفت که این مبارزه به سود ساروی به پایان رسید و نماینده کشورمان به مدال خوش رنگ طلا رسید.

ساروی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ از سد «گئورگی ملیا» از گرجستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ساروی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد.

پیش از این دانیال سهرابی کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله رده‌بندی به مدال برنز رسید.

