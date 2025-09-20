  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

کشتی فرنگی قهرمانی جهان - کرواسی

پیروزی طوفانی سعید اسماعیلی و صعود به نیمه نهایی

سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان موفق به شکست حریف نروژی خود شد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان، در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف یورگن حریف نروژی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر به سود اسماعیلی به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی کشورمان راهی نیمه نهایی شد.

در دور سوم به مصاف «شرموخامد شریبجانوف» حریف ازبکستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر یک به سود اسماعیلی به پایان رسید. اسماعیلی پس از استراحت در دور اول مقابل سباستین ناد از صربستان مبارزه کرد و در پایان با پیروزی ۹ بر صفر برابر این حریف راهی مرحله بعد شد.

کد خبر 6595620
سیده فرزانه شریفی

