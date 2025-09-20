  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

کشتی فرنگی قهرمانی جهان - کرواسی

کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید

کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید

محمد مهدی کشتکار کشتی‌گیر وزن ۶۳ کیلوگرم کشورمان با پیروزی برابر حریف به نیمه نهایی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه محمد مهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم در اولین تجربه خود در این مسابقات، در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ممدوف حریف آذربایجانی خود که عنوان دار جهان هم است به روی تشک رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر به سود ملی پوش ایران به پایان رسید.

ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران با کسب این پیروزی راهی نیمه نهایی شد. او پس استراحت در دور نخست، در دور دوم به «مصاف بوشینگ هوانگ» از چین رفت که این مبارزه با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کشورمان به پایان رسید.

کد خبر 6595623
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها