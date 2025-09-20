به گزارش خبرگزاری مهر، امین میرزازاده پس از کسب مدال طلای سنگین وزن کشتی فرنگی جهان در کشور کرواسی گفت: خدا را شکر توانستم در کشتی فینال به پیروزی دست پیدا کنم و به دومین مدال طلای جهان در ۱۳۰ کیلوگرم دست پیدا کنم. سپاسگزارم از خدای بزرگ که این پیروزی را به من داد. امیدوارم دل خانواده و دل مردم کشورمان شاد شده باشد.

میرزازاده در پایان خاطرنشان کرد: همه چیز لطف خدا است و همیشه می گویم ما هیچ، الهی همه تو و امیدوارم به یاری خدا بتوانم در آینده نیز موفق و افتخارآفرین باشم و از همه مردم عزیز ایران که برای ما دعا کردند قدردانی می‌کنم.

فرخی: خوشحالم شرمنده مردم و مادرم نشدم

همچنین غلامرضا فرخی کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم کشورمان پس از کسب مدال طلای جهان گفت: به مادرم قول داده بودم که با مدال و کمربند قهرمانی بر می‌گردم و از خدا سپاسگزارم که این اتفاق برای من رقم خورد.

فرخی تصریح کرد: مردم همیشه ما را دعا می‌کنند و تشویق کرده اند و از این موضوع بسیار خوشحالم که توانستم با کسب مدال طلا پاسخ محبت‌های آنها را بدهم. برای پرچم مقدس کشورم احترام زیادی قائلم و بعنوان یک سرباز به آن احترام گذاشتم و سپس با آن دور افتخار زدم. آن لحظه که سرود جمهوری اسلامی ایران نواخته شد و پرچم کشورم بالا رفت به به خودم، به مردم به ایرانی بودنم افتخار کردم و هیچ چیز بالاتر از این نیست.

وی گفت: امیدوارم که روند قهرمانی ام ادامه داشته باشد و باز هم بتوانم برای کشورم افتخارآفرین باشم.